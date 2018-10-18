Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявления посла США в Армении Ричарда Миллза, завершающего свою деятельность в стране. В частности, на состоявшемся в среду брифинге она коснулась выступления Миллза в рамках заседания Американской торговой палаты в Армении (Armcham) 9-го октября, сообщают армянские СМИ.

“Это выступление отличается такой своеобразной незамысловатой прямотой”, – сказал она.

По словам Захаровой, посол сообщил, что правительство его страны, вернее, посольство США в Ереване на протяжении десятилетий целенаправленно поддерживали определенные группы в армянском обществе и определенных представителей в правительстве Армении.

“При этом, о вмешательстве во внутренние дела суверенного государства посол говорил совершенно без тени смущения, более того даже с гордостью. Ведь, якобы, все это было оправдано и нужно для реализации благой цели – “сделать Армению более справедливым и траспарентным обществом”. На каком-то этапе посол все-таки понял, что несет его не туда, и скорректировал себя, сказав, что недавние политические перемены в республике были вызваны сугубо внутренними причинами. Также он сказал о несгибаемой воле армянского народа к переменам и т.д. Оправдываться уже было поздно, так как первая часть в эфире уже прозвучала”, – отметила она.

Официальный представитель МИД России отметила также, что Миллз дал подробное наставление о функционировании политической системы страны, посоветовал, как развивать экономику.

“Посол США в Армении: “Я озабочен поступающими ко мне сигналами о том, что кое-кто в правительстве Армении считает нужным сосредоточить ограниченные ресурсы правительства РА в высокотехнологичных секторах. Мне известно о ресурсах, которые по этой причине уже были изъяты из таких отраслей, такие как виноделие, туризм и горнорудная добыча”, – прокомментировала Захарова заявление посла США.

“Ничего себе! Давайте определимся, вмешиваться в дела других государств – это хорошо или плохо!”, – добавила она

По мнению Захаровой, кульминацией выступления американского дипломата стал его прощальный наказ “моим друзьям в гражданском обществе и СМИ Армении, продолжать бдительно и бескомпромиссно надзирать за деятельностью правительства”.

“Ну, такой наказ остающимся соратникам, видимо “, – сказала она.

Официальный представитель МИД РФ также подчеркнула, что посол упомянул, что на укрепление гражданского общества и СМИ пойдет значительная часть из 26 млн. долларов помощи США Армении, которая поступит в будущем году, в дополнение к уже направленным недавно 14 млн. долларов.

Minval.az