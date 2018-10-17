В сети появились фотографии тела покончившего с собой убийцы в библиотеке политехнического колледжа в Керчи. Снимки публикуют Telegram-каналы.

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Телеграм-канал Mash опубликовал фотографии, на которых запечатлен арсенал керченского стрелка. Как видно на кадрах, он принес с собой в политехнический колледж несколько СВУ и патроны.

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Центр медицины катастроф уточнил информацию о погибших в результате нападения на политехнический колледж в Керчи, сообщается в эфире телеканала «Россия 24».

По последним данным, жертвами трагедии стали 19 человек, еще 47 пострадали. Как отмечается, большинство из них — студенты.

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В сети появилось видео, на котором слышно выстрелы в здании колледжа в Керчи. Запись обнародовал Telegram-канал 112.

На записи слышно как раздаются выстрелы, с небольшой задержкой для перезарядки ружья.

ВНИМАНИЕ! На видео присутствует ненормативная лексика.



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В здании политехнического колледжа в Керчи, в котором 17 октября произошло массовое убийство, нашли взрывное устройство. Об этом сообщил представитель НАК Андрей Пржездомский.

«Работают на месте взрывотехники, которые изучают обнаруженное взрывное устройство», — цитирует его ТАСС.

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Следственный комитет России переквалифицировал дело о взрыве в Керчи с теракта на убийство двух и более лиц общеопасным способом. Об этом в среду 17 октября, сообщается на сайте ведомства.

По данным следствия, первоначальный осмотр тел говорит о том, что они скончались от огнестрельных ранений. Исходя из картины преступления, СК предварительно полагает, что подозреваемый расстрелял находившихся в колледже людей, а затем совершил самоубийство.

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Число жертв взрыва в политехническом колледже в Керчи возросло до 18 человек. Об этом заявил Сергей Аксенов в эфире телеканала «Россия 24».

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Взрыв в политехническом колледже Керчи устроил 22-летний студент этого учебного заведения, заявил глава аннексированного полуострова Сергей Аксенов, сообщает «Интерфакс».

«Потенциальный убийца застрелился, покончил с собой. Это студент четвертого курса этого же учебного заведения. Тело убийцы обнаружено в библиотеке на втором этаже», — сказал Аксенов.

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Директор Керченского политехнического колледжа Ольга Гребенникова о нападении на учебное заведение:

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В результате взрыва в Керченском политехническом колледже погибли по меньшей мере 13 человек. Об этом в среду, 17 октября, сообщает Следственный комитет России.

Число пострадавших достигает 50-ти, большая часть из них — подростки.

По факту взрыва возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК РФ (теракт). Дело направлено в центральный аппарат СКР.

По предварительным данным, в учебном учреждении взорвали самодельную бомбу.

Тем временем, в аннексированном Крыму ввели усиленный режим на дорогах. Досматривают всех автомобилистов по городу и на Крымском мосту. Движение к вокзалам ограничено.

Подозреваемый в совершении теракт найден мертвым, сообщает Telegram-канал 112.

По его данным, тело обнаружили на втором этаже учебного заведения.

Minval.az