В Москве задержали вице-премьера Крыма Виталия Нахлупина. Об этом 17 октября сообщает РБК со ссылкой источники.
Один из собеседников РБК связал задержание Нахлупина с ситуацией вокруг дорожных тендеров.
В Москве задержали вице-премьера Крыма Виталия Нахлупина. Об этом 17 октября сообщает РБК со ссылкой источники.
Один из собеседников РБК связал задержание Нахлупина с ситуацией вокруг дорожных тендеров.
Дата: 2018/10/17 14:36
Раздел: Новость
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