В Москве задержали вице-премьера Крыма Виталия Нахлупина. Об этом 17 октября сообщает РБК со ссылкой источники.

Один из собеседников РБК связал задержание Нахлупина с ситуацией вокруг дорожных тендеров.

Minval.az