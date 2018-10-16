Бывший посол Турции в Азербайджане Хулуси Кылыч, выступая на открытии книжной выставки в турецком городе Токат по случаю 100-летия Азербайджанской Республики, коснулся вопросов карабахского урегулирования и армяно-турецких отношений.

«Армяно-турецкую границу мы закрыли ради Азербайджана. В мире нет такой второй страны, которая закрыла бы свою границу ради другого государства. Это служит доказательством того, насколько близки друг другу Турция и Азербайджан», — цитирует дипломата турецкое издание «Milliyet».

Хулуси Кылыч заявил также, что он готов встать на защиту интересов Азербайджана и отдать жизнь за Карабах.

Minval.az