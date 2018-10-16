Азербайджанская сторона ведет переговоры с руководством королевских гонок серии «Формула-1» о продлении действующего контракта, заявила глава департамента маркетинга и связям с общественностью Операционной компании Baku City Circuit (BCC) Нигяр Арпадараи.

Действующий контракт истекает в 2020 году. Ранее сообщалось, что стороны ведут переговоры о продлении контракта еще на пять лет – до 2025 года.

«Продолжаются переговоры по продлению контракта на проведение гонок «Формула-1». Обе стороны заинтересованы в продлении контракта», — цитирует ее «Интерфакс».

По ее словам, после достижения соглашения общественность будет проинформирована об этом. «Проведение гонок «Формула-1» в Азербайджане стимулирует развитие туризма», — отметила она.

Этап Формулы-1 проводится в Азербайджане с 2016 года. В первый год он назывался «Гран-при Европа», с 2017 года этап в Баку получил название Гран-при Азербайджана.

Minval.az