Посол США в Армении Ричард Миллз заявил, что урегулирование Карабахской проблемы без возврата определенных оккупированных территорий невозможно.

Посол отметил, что армянский народ должен определиться, к какому урегулированию он готов.

«Я был удивлен, когда впервые сюда приехал и выяснил, что большинство встретившихся мне армян против возвращения оккупированных территорий как части переговорного процесса. Меня удивляет тот факт, что в Армении практически не проводится обсуждений по поводу приемлемых решений и компромиссов. Долгие годы в представлениях моего правительства эти территории были захвачены для того, чтобы потом использовать по формуле «статус в обмен на территории». Я действительно был поражен тем, что этот вариант уже не пользуется поддержкой», сказал Ричард Миллз в интервью EVN Report.

Он сказал, что понимает – апрельская война 2016 года обострила эти восприятия. «Но жестокая реальность состоит в том, что урегулирование невозможно без возврата определенных занятых территорий», сказал посол США, завершающий свои полномочия.

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