Сепаратистский режим, установленный в оккупированном Карабахе должен быть вовлечен в переговорный процесс более непосредственно, считает глава МИД Армении Зограб Мнацаканян, выступая на встрече глав внешнеполитических ведомств стран «Восточного партнерства» в Люксембурге, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства Армении.

«Я согласен со своим коллегой Эльмаром в вопросе хорошей динамики встреч по Нагорному Карабаху. За прошедшие 5 месяцев мы уже провели две встречи. Хорошая встреча прошла и между армянским премьером и президентом Азербайджана, что способствовало хорошей динамике. Мы намерены укрепить ее», — сказал Мнацаканян.

По его словам, в ближайшее время, скорее всего, в декабре пройдут выборы. Одновременно, важно сохранять в центре внимания вопрос создания благоприятной для мира атмосферы.

Это включает в себя многочисленные элементы – мероприятия по укреплению доверия, в том числе, выполнение прежних договоренностей, снижение рисков эскалации ситуации.

«Мы должны сконцентрироваться на этих шагах и приложить реальные усилия для подготовки населения всех сторон конфликта к миру. Еще одна важная задача – отказаться от милитаристской риторики и пропаганды ненависти», — сказал Мнацаканян.

По его словам, «статус и безопасность Нагорного Карабаха является одним из главнейших приоритетов Армении. Нагорный Карабах – сторона конфликта с решающим голосом в процессе урегулирования и должен быть вовлечен более непосредственно».

Minval.az