Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов отказался от $ 15 млн за реванш с ирландцем Конором Макгрегором, сообщил дядя российского бойца Алекс Нурмагомедов.

«Возможен ли реванш с Конором? Нет. Он неинтересен Хабибу. Он не будет биться с ним ни за какие деньги. Да, я знаю, что они предлагают ему реванш. Они со старта предложили ему 15 млн, если он согласится. Но Хабиб сказал «нет». Пусть Конор становится в очередь, пусть подерётся с другими», — сказал Алекс Нурмагомедов, передает «Чемпионат».

6 октября Нурмагомедов защитил чемпионский титул UFC. Хабиб провёл удушающий приём в четвёртом раунде и вынудил соперника сдаться. После завершения схватки россиянин покинул октагон и спровоцировал массовую драку в зале и непосредственно в клетке. После разбирательства ему грозят штрафные санкции.

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