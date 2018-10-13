В субботу, 13 октября, в Черном море затонул теплоход с металлоломом, экипаж судна спасен, сообщает Корреспондент.

Стоит отметить, что теплоход шел под флагом Панамы, а на его борту находились восемь моряков.

«Сигнал бедствия от судна поступил в 06:45 от дежурного морского спасательного центра Севастополя. Теплоход начал терпеть бедствие в 50 милях (92 км) от берега. После того, как судно дало крен, экипаж эвакуировался на спасательном плоту. Вскоре к месту подоспел танкер Минерва, который принял на борт моряков. Сам теплоход затонул, глубина моря в этом месте составляет 1,9 км», — говорится в сообщении.

На данный момент танкер со спасенными моряками следует в порт Новороссийска (РФ). Все спасенные чувствуют себя нормально. Среди членов экипажа двое граждан Турции и шесть — Азербайджана.

Возможной причиной затопления в Черном море теплохода под флагом Панамы могло стать внештатное смещение груза металлолома.

Minval.az