Родственники погибшего 1 октября в одной из военчастей армии сепаратистов, расположенных на оккупированных азербайджанских территориях, Геворга Арояна требуют от премьера Армении отставок министра обороны Армении Давида Тонояна, лидера карабахских сепаратистов и «министра обороны» Бако Саакяна и Левона Мнацаканяна, сообщает Minval.az со ссылкой на Armtimes.com.

11 октября дядя военнослужащего Армен Бегларян организовал акцию-оповещение во дворе церкви Св. Акопа в Гюмри, в которой приняли участи и товарищи Геворга. Семья продолжает утверждать, что Геворг не совершал самоубийства, что его убили и ответить за это должны многие.

«Дело не только в моем ребенке, все дети имеют право на жизнь. Пашинян, ты сказал, что все наши дети равны, заберем всех в армию. Забрали – и что? Все мы знаем, что там творится, мы своими руками отправляем наших детей на смерть. Превратили в русскую рулетку… Пусть это будет последний ребенок, последняя жертва. Если вы не можете решить этот вопрос, скажите. Поймали одного Манвела, поедавшего тушенку. Жрущих не осталось? Они остались на своих местах. Снова жрут. А нам, как ослам, отправлять своих детей, чтобы генералы кайфовали, содержали любовниц?», — заметил Армен Бегларян.

Мать Арояна виделась с сыном за день до инцидента. Парень был подавлен, без одежды, с синяком на веке и шрамом на голове. «Мать сказала, мол, сейчас же пойду к главному, Геворг же: мама джан, ничего не говори. И когда Арминэ хотела пойти к главному, на КПП ей дали книгу – это что-то новое, — чтобы родитель написал свое мнение. Арминэ говорит, что замполит стоял, как фашист, ребенок как-то напрягся, сказал: мам, напиши только, что довольны и благодарны».

По словам Бегларяна, в данной военчасти нечеловеческие условия. Об этом семье рассказывали и другие. Сюда Геворг попал по результатам жеребьевки, и уже очень скоро сообщил, что в части не просто трудно служить, а выжить.

Семья намерена провести собственное расследование. По словам дяди военнослужащего, у них имеется необходимая внутренняя информация. А народ, по его словам, должен понять, кто есть кто, должен знать, какая у нас армия. «Кто знает, что за эту одну неделю погибло 10 солдат? Наших детей убил не турок (в разговорном армянском азербайджанцев также называют турками). Недавно сын одного должностного лица босой сбежал из части, офицеры преследовали его на автомобиле, он добрался до военчасти в Физули, кое-как позвонил, мол, дядя, приезжай, забери меня, убьют ведь».

Супруге премьера Армении Никола Пашиняна также было передано письмо, в котором, по словам Бегларяна, подробно описано случившееся, но реакции пока нет.

«Оставили письмо у Анны Акопян. Прошло 3 дня, ответа нет. Сегодня многие бы к нам присоединились, но пока ни родителей, ни других людей. Сказали, что проводится франкофония, не мешайте. Но встал Карабах, встал Эчмиадзин — все об этом скажут. Ради чего мы проводим франкофонию? Чтобы обмануть людей, мол, мы хорошие? Говорим, что у нас хорошая армия? Ничего подобного. Позови родителей, зови всех ребят, всех нормальных людей… Мы встанем, придем, будем служить, нужно два года? Послужим. Давайте вычистим все».

Вопрос этот, по словам дяди Геворга, касается не только случая с племянником: нужно спасти всех ребят. На пути к справедливости в данный момент они требуют поддержки Пашиняна.

«Пашинян, ты начал все с Гюмри (шествие с требованием отставки Сержа Саргсяна с поста премьера, на который его избрал парламент после двух президентских сроков), и все тебя поддержали. А ты не хочешь узнать, что это тут происходит? Ничего ты не изменил, ничего не изменилось. Говорят «царь не настоящий». Мы хотим узнать, настоящий ты или нет», — заключил Армен Бегларян.

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