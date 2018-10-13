Первая леди США Мелания Трамп отрицает предположения о разладе в отношениях с Дональдом Трампом. По ее словам, на слухи об измене мужа она «не обращает внимания», потому что у нее есть дела поважнее.

Мелания Трамп рассказала о своей семейной жизни в пространном интервью телекомпании Эй-би-си, отрывки из которого были опубликованы в пятницу.

Она назвала распространяемые в СМИ догадки об адюльтере со стороны ее мужа «слухами и спекуляциями» и сказала, что они ей неприятны. На вопрос, любит ли она Дональда Трампа, первая леди ответила: «Да, у нас все в порядке».

Сам Трамп в прошлом отрицал обвинения в изменах жене. Об интимных связях с ним заявляли порнозвезда Сторми Дэниэлс и бывшая модель журнала «Плейбой» Карен Макдугал.

По словам Мелании Трамп, пресса не всегда правильно пишет об их отношениях с мужем. «Я не обращаю на это внимания. Я — мать и первая леди, и мне есть о чем думать и чем заниматься», — сказала она.

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