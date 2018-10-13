Ситуация в верхней части Бадамдарского шоссе в Баку из-за оползней остается опасной, оползневые массы продолжают сходить на асфальт. Вице-премьер и другие официальные лица находятся в оползневой зоне.
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Ситуация в верхней части Бадамдарского шоссе в Баку из-за оползней остается опасной, оползневые массы продолжают сходить на асфальт. Вице-премьер и другие официальные лица находятся в оползневой зоне.
Дата: 2018/10/13 13:56
Раздел: Азербайджан, Важно
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