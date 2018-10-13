Американский рэп-исполнитель 50 Cent предложил чемпиону Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянину Хабибу Нурмагомедову перейти в Bellator.

«Я считаю неправильным то, как UFC поступает с Хабибом. Они не поступали так с Макгрегором. Я готов сегодня же заплатить ему $2 млн наличными, если он будет драться за меня в Bellator», — написал он в своём Twitter.

Рэпер сотрудничает с Bellator и предоставил $1 млн призовых для победителя Гран-при организации в полусреднем весе.

Нурмагомедов остался недоволен отменой поединка члена своей команды Зубайры Тухугова с представителем Ирландии Артёмом Лобовым. Он также заявил о намерении разорвать контракт с UFC в случае увольнения Тухугова.

Minval.az