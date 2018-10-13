Премьер-министр Армении Никол Пашинян подарил премьер-министру Канады Джастину Трюдо носки с цветами армянского флага.
«Договорились с Джастином, что завтра на встрече оба наденем эти носки», — на своей странице в Facebook написал Пашинян.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян подарил премьер-министру Канады Джастину Трюдо носки с цветами армянского флага.
«Договорились с Джастином, что завтра на встрече оба наденем эти носки», — на своей странице в Facebook написал Пашинян.
Дата: 2018/10/13 9:35
Раздел: Новость
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