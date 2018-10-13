Премьер-министр Армении Никол Пашинян подарил премьер-министру Канады Джастину Трюдо носки с цветами армянского флага.

«Договорились с Джастином, что завтра на встрече оба наденем эти носки», — на своей странице в Facebook написал Пашинян.

Minval.az