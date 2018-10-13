Глава управления по связям с общественностью администрации президента Турции Фахреттин Алтун заявил, что Соединенные Штаты не могли оказать влияния на турецкий суд для определения судьбы американского пастора Эндрю Брансона.

«Мы хотели бы еще раз напомнить Дональду Трампу, что Турция — демократическая страна, где господствует право, а турецкие суды независимы», — приводит агентство «Ассошиэйтед пресс» (АП) слова Ф.Алтуна.

«Никакое физическое либо юридическое лицо или власти другой страны не могут давать указания и инструкции турецким судам и судьям относительно выполнения их полномочий», — подчеркнул он.

По словам Ф.Алтуна, США не оказали влияния на ход рассмотрения дела Э.Брансона, несмотря на прозвучавшие ранее подобные заявления Д.Трампа.

Ранее президент США Д.Трамп писал в Twitter, что Вашингтон «тщательно работает над делом Брансона».

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