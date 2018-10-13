Госсекретарь США Майк Помпео призвал турецкие власти освободить всех задержанных американских граждан. Об этом он написал в Twitter на фоне освобождения американского пастора Эндрю Брансона.

«Пастор Брансон наконец-то возвращается домой в Америку после суровых испытаний… Надеемся, что турецкое правительство быстро освободит других американских граждан и местных сотрудников Госдепа», − отметил Помпео.

12 октября Брансон был освобожден по решению турецкого суда. В этот же день он покинул Турцию, чтобы вернуться на родину в США.

Minval.az