Объединённая группировка войск (сил) ВС Армении и ВС России готова выполнять поставленные перед ней задачи, однако её задействование в операциях на карабахском направлении, в случае масштабной военной эскалации вокруг Нагорного Карабаха, не предусмотрено. Об этом в беседе с журналистами, в пятницу, 12 октября заявил командующий армяно-российской Объединённой группировкой войск генерал-майор ВС Армении Тигран Парванян.

«Объединённая группировка не призвана участвовать в боевых действиях в Карабахе в случае агрессии противника, но готова выполнять поставленные перед ней (другие) задачи», — отметил он.

«В случае агрессии мы не можем (с точностью) предугадать, какие произойдут развития, какие будут действия. Могу сказать, что Объединённая группировка войск готова к выполнению поставленных задач», — добавил Парванян.

Minval.az