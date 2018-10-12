Депутаты Милли меджлиса Азербайджана выразили озабоченность в связи с визитом группы российских женщин в Нагорный Карабах с целью участия в так называемой миротворческой акции «Женщины во имя мира», сообщает «Интерфакс-Азербайджан».

«Нами подготовлены соответствующие обращения в адрес российских парламентариев в связи с незаконным визитом первого заместителя председателя Комитета Госдумы РФ по международным делам Светланы Журовой на оккупированные азербайджанские территории. Эти документы будут направлены в адрес руководства и комитетов Государственной Думы», — заявил председатель парламентского комитета по правовой политике и государственному строительству Али Гусейнли на пятничном пленарном заседании парламента.

«Это тем более нелепо, что С.Журова является представителем правящей партии России», — подчеркнул глава парламентского комитета.

«Азербайджано-российские отношения сегодня находятся на самом высоком уровне, и поэтому вызывает большое сожаление участие группы россиянок в мероприятиях, проводимых в Нагорном Карабахе», — отметила депутат Севиндж Гусейнова.

По ее словам, как представитель российского законодательного органа С.Журова должна быть осведомлена об истинных причинах армяно-азербайджанского противостояния и оккупации Арменией территории Азербайджана.

«Неужели Журова не знает всей правды об этом конфликте?», — сказала С.Гусейнова.

Парламентарий подчеркнула, что в боях за территориальную целостность и суверенитет Азербайджана свои жизни отдали не только азербайджанцы, но и представители других народов, проживающих здесь. «Среди погибших в боях за суверенитет нашей страны, четверо русских являются Национальными героями Азербайджана», — отметила она.

С.Гусейнова призвала российских коллег с уважением относиться к территориальной целостности Азербайджана.

Депутат Фарадж Гулиев, в свою очередь, предложил направить соответствующее обращение российским парламентариям. «Необходимо направить обращение в адрес российских депутатов. Нельзя замалчивать подобное несправедливое отношение к территориальной целостности Азербайджана», — отметил он.

Minval.az