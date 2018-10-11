Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям началось судебное заседание по уголовному делу Сахиба Агаева, обвиняемого в присвоении.

На процессе под председательством судьи Самира Алиева были уточнены анкетные данные обвиняемого, пишет Репорт.

По словам С.Агаева, он является гражданином Азербайджана и зарегистрирован в Республике Казахстан.

Затем адвокат обвиняемого лица Тюркель Сулейманлы возбудил ходатайство.

Ходатайство будет рассмотрено на очередном заседании.

Судебное заседание отложено до 17 октября.

С.Агаев обвиняется по статьям 179.3.2 (Присвоение или растрата в крупном размере) и 213 (уклонение от уплаты налогов). Он считается виновным в присвоении более 10 млн манатов. Он являлся одним из деловых партнеров бывшего министра национальной безопасности Азербайджана Эльдара Махмудова.

С.Агаев был задержан в Казахстане и доставлен в Баку.

По указанному уголовному делу Э.Махмудов дал следствию показания в качестве свидетеля.

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