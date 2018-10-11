Житель Тертера подорвался на мине.

Об этом Report сообщил представитель сельской власти районного села Гасангая Ильгар Гасымов.

По его словам, инцидент произошел сегодня утром на линии соприкосновения войск.

И.Гасымов добавил, что А.Гасанов подорвался на противопехотной мине: «Вынужденный переселенец из Кельбаджарского района Азад Гасанов 1996 г.р. пас скот и из-за тумана случайно проник на заминированную территорию на линии соприкосновения войск. После случившегося, Азад, не растерявшись, позвонил брату и друзьям и сообщил о случившемся».

Сначала его доставили в Тертерскую центральную районную больницу, но, с учетом тяжелого состояния, позже А.Гасанова поместили в Бардинскую центральную районную больницу.

Раненый прооперирован, ему ампутировали ногу. Состояние А.Гасанова тяжелое.

Minval.az