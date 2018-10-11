“Армения защищает в Нагорном Карабахе жизнь людей”. Об этом заявил премьер-министр страны-агрессора — Армении Никол Пашинян, на открытии саммита Международной организации Франкофонии в Ереване”.

“Мы уверены, что Нагорный Карабах должен иметь решающий голос в мирном процессе, и его статус должен быть определен с учетом права на имеющее обязательную правовую силу волеизъявление народа Нагорного Карабаха”, заявил он.

По его словам, создание «атмосферы мира будет иметь ключевое значение для прогресса в процессе урегулирования».

«Все наши усилия направлены на достижение быстрых и всеобъемлющих мер взаимного доверия, которые имеют жизненное значение для подготовки населения всех сторон конфликта к миру», — отметил премьер-министр Армении.

Minval.az