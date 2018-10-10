«На данный момент Совет Европы переживает кризис».

Как сообщает Report, об этом во время обсуждений, посвященных будущему Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), заявил руководитель азербайджанской делегации в ПАСЕ, депутат Милли Меджлиса Самед Сеидов.

По его словам, Совет Европы должен глубоко проанализировать сегодняшнее положение организации: «Сегодняшняя проблема ПАСЕ — это не только финансовый вопрос. Нам следует переосмыслить наши ценности.

После тщательного анализа переживаемой Советом Европы нынешней сложной ситуации мы можем поставить новые цели на будущее. Для этого нам следует создать группу или комиссию, которая должна подготовить конкретные предложения для выхода из кризиса. Из 47 государств-членов Совета Европы 8 находятся в состоянии войны с другими государствами-членами структуры. Мы должны внести в Совет Европы новые идеи, которые будут соответствовать и приниматься всеми странами-членами ПАСЕ. Мы должны привыкать прислушиваться и уважать друг друга».

Minval.az