Глава Счетной палаты и бывший министр финансов Алексей Кудрин посоветовал России нацелиться на улучшение отношений с западными странами. По его мнению, это должно стать KPI (Ключевой показатель эффективности) внешней политики России. Слова чиновника приводит «Интерфакс».

«Мы должны четко осознать — если санкции будут наращиваться, то цели, которые поставил президент, практически недостижимы по многим показателям, в том числе технологическому и социальному развитию», — посетовал Кудрин, отметив, что от санкций зависит и экономический рост.

Кудрин настаивает, что российским властям следует взять курс на снижение санкционного противостояния с Западом. «Внешняя политика России должна быть подчинена уменьшению напряженности наших отношений с другими странами, и, как минимум, сохранению или снижению санкционного режима, а не наращиванию. Сегодня я бы эффективность нашей внешней политики мерил по этому показателю», — отметил он.

Главный аудитор России уверен, что исполнение майских указов президента России Владимира Путина напрямую зависит от градуса политического противостояния между Россией и Западом: чем он выше, тем сложнее будет выполнить поставленные задачи.

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