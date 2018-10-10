В Кремле не планируют отдельной встречи президента Владимира Путина с российским бойцом смешанных единоборств Хабибом Нурмагомедовым. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, сообщает«Интерфакс».

«Пока не планируется», — сказал он.

О том, что Нурмагомедов заявил, что хотел бы встретиться с Путиным на форуме «Россия — спортивная держава», который проходит в Ульяновске, писало агентство «Р-Спорт». «Мы для этого туда и летим», — сказал боец, отвечая на вопрос о планах встретиться с президентом.

Minval.az