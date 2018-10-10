Председатель Исполнительного комитета — исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев заявил, что очная встреча глав Азербайджана и Армении на прошедшем саммите Содружества в Душанбе снизила напряженность в Нагорном Карабахе.

«Я сам был свидетелем, как многократно эти главы делегаций (на прошедшем саммите — ИФ) — президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян — подходили друг к другу и обсуждали вопросы урегулирования Нагорно-Карабахского конфликта. Результаты налицо — сейчас напряженность несколько снизилась в регионе конфликта», сказал С.Лебедев, сообщает «Интерфакс».

По его словам, были даны соответствующие указания компетентным структурам в обоих государствах по снижению напряженности.

«Мы очень надеемся, что этот первый содержательный контакт лидеров двух государств будет продолжен и даст позитивные результаты для урегулирования этого конфликта», — подчеркнул С.Лебедев.

Minval.az