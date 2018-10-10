Миллиардер Джек Ма вновь стал богатейшим жителем Китая. Об этом свидетельствует рейтинг исследовательского института «Хужунь».

Как отмечается, его состояние за год выросло на $10 млрд — до $39 млрд. Джек Ма стал самым богатым китайцем во второй раз за четыре года. На второй строчке оказался председатель правления девелоперской компании Evergrande Сюй Цзяинь с состоянием $36,2 млрд. Замыкает тройку богатейших жителей КНР глава телекоммуникационной компании Tencent Ма Хуатэн с $35 млрд.

При этом в текущем году в Китае число людей с состоянием от 2 млрд юаней ($290 млн) уменьшилось на 11% — с 2130 человек до 1893 человек. Состояние 1012 из них сократилось или осталось неизменным, а 881 смогли разбогатеть. Также отмечается, что список пополнился 219 новыми лицами.

В сентябре миллиардер и основатель компании Alibaba Group Джек Ма заявил, что передаст свой пост преемнику 10 сентября 2019 года. Пост главы копании займет член совета директоров Дэниэл Чжан.

Minval.az