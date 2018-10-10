Соединенные Штаты в следующем году намерены увеличить размер предоставляемой Армении внешней помощи на поддержку политических реформ в стране.

«За последний период США предоставили Армении дополнительные 14 млн долларов в качестве внешней помощи для осуществления политических реформ в стране. В следующем году американские власти намерены также выделить Армении 26 млн долларов, что на 20 млн больше ранее заявленной суммы для оказания помощи», — сообщает пресс-служба посольства США в Армении.

Отмечается, что средства будут направлены на осуществление приоритетных проектов, связанных с текущими политическими процессами в Армении, а также на развитие гражданского общества и независимых СМИ.

Minval.az