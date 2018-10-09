Атлетическая комиссия штата Невада (США) удерживает призовые российского бойца смешанного стиля Хабиба Нурмагомедова, которые он должен был получить за победу на ирландцем Конорм Макгрегором на турнире UFC 229. Об этом рассказал глава Абсолютного бойцовского чемпионата Дэйна Уайт, слова которого приводит TMZ.

«Они изъяли деньги сейчас и думают о том, чтобы не выплачивать их Хабибу. Он точно не получит полную сумму. Хабиб абсолютно точно сохранит свой чемпионский пояс, но также будет дисквалифицирован. Скорее всего, на 4-6 месяцев. Он не сможет проводить бои на территории США, но приглашать его на турниры в других странах мы не собираемся», — заявил Уайт.

За победу над Макгрегором Нурмагомедов должен был получить два миллиона долларов, также ему полагает доля с продажи трансляций. Он удушил соперника в четвертом раунде боя, после чего накинулся на его спарринг-партнера, находившегося за пределами откагона. После этого началась массовая драка с участием спортсменов и полиции.

Нурмагомедову отказались вручать пояс в клетке, хотя он просил это сделать. Победа стала для него 27-й в 27 поединках, Макгрегор проиграл в четвертый раз при 21 победе.

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