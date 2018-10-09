Представитель предвыборного штаба Дональда Трампа Рик Гейтс просил израильскую компанию Psy-Group помочь с созданием фейковых аккаунтов в соцсетях для «манипуляции общественным мнением». Об этом 8 октября написала газета New York Times, передает RTVI.

По информации NYT, в 2016 году Гейтс хотел с помощью фейковых аккаунтов настроить пять тысяч делегатов Национального собрания республиканской партии против главного конкурента Трампа — сенатора от штата Техас Теда Круза. Еще Гейтс просил помочь с «диверсией» и «разведкой» в отношении оппонентов Трампа, в том числе Хиллари Клинтон.

В издании отметили отсутствие доказательств того, что предвыборный штаб Трамп использовал советы Psy-Group. Один из источников газеты сказал, что Гейтс отвечал за стратегию в соцсетях, поэтому и интересовался такими вещами.

В распоряжение издания оказался один из документов израильской компании датированный апрелем 2016 года. В нем написано, что Psy-Group предложила предвыборной кампании Трампа создать фейковые аккаунты в соцсетях, чтобы оказать влияние на 2,5 тысячи целей. По словам собеседника NYT, израильская фирма оценила эту работу в $3 млн.

Другой источник издания рассказал, что следователи, которые работают на спецпрокурора Роберта Мюллера и расследуют возможное российское вмешательство в президентские выборы, уже получили копии ответа от Psy-Group и опросили сотрудником израильской компании.

В 2018 году ФБР отправило Минюсту и полиции Израиля постановление суда о конфискации компьютеров Psy-Group. Сейчас израильская компания находится на стадии ликвидации.

Одним из фигурантов расследования Мюллера стал Рик Гейтс. Ему предъявили обвинения по 12 пунктам, в том числе и в лжесвидетельстве и незаконным лоббированием интересов иностранного государства. В конце февраля 2018 года Гейтс признался во вступлении в сговор против федерального правительства и даче ложных показаний федеральным властям.

В 2016 году авторы сотен аккаунтов в соцсетях предположительно пытались повлиять на ход президентской кампании в США. Эти аккаунты связывают с российским «Агентством интернет-расследований», больше известное как «фабрика троллей».

В феврале 2018 года спецпрокурор США Роберт Мюллер обвинил 13 россиян и три юридических лица из России во вмешательстве в президентские выборы. В списке обвиняемых — российский бизнесмен Евгений Пригожин, который предположительно руководит «фабрикой троллей».

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