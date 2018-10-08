Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиба Нурмагомедова, рассказал, что стало причиной драки, произошедшей после боя с ирландцем Конором Макгрегором. Его слова приводит ТАСС.

«Тренер из команды Макгрегора постоянно выкладывал фотографию, что в руке Хабиба вино, выпивает, разливает, в таком цвете представлял его. Он оскорблял нашу семью, наши ценности, нашу религию», — заявил Нурмагомедов-старший.

Отец россиянина отметил, что просил сына не реагировать на подобные выпады и тем более никого не трогать. «У тебя есть соперник, сконцентрируйся на нем — и все. Когда Хабиб схватил удушающим приемом Макгрегора, взглянул на тренерский штаб, тот человек начал его оскорблять, и потом Хабиб перелетел через октагон — это недопустимо», — добавил он.

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