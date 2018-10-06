Спортивная комиссия Невады огласила гарантированные гонорары, которые получат бойцы за участие в турнире UFC 229 в Лас-Вегасе.

Как сообщает MMA Fighting, Макгрегор получит за бой $3 млн, в то время как гонорар Нурмагомедова составит $2 млн.

Отмечается, что в эту сумму не входит процент от дохода за трансляцию боя, который не разглашается.

Россиянин Александр Волков за поединок с Дерриком Льюисом получит $75 тыс., в то время как американцу заплатят $135 тыс.

Поединок Нурмагомедова и Макгрегора за титул чемпиона в лёгком весе состоится 6 октября в Лас-Вегасе на турнире UFC 229.

Minval.az