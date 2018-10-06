Два человека погибли и не менее 376 пострадали в результате вспыхнувших вновь столкновений на границе сектора Газа и Израиля, передает агентство WAFA.

Представитель палестинского Минздрава Ашраф аль-Кидра заявил, что в больницы были доставлены 192 человека, семеро из которых в тяжелом состоянии.

Отмечается также, что среди погибших оказался 12-летний мальчик, его застрелили.

Израильская армия применила против протестующих палестинцев боевые патроны и слезоточивый газ, среди пострадавших у 121 — огнестрельные ранения.

По словам военных, из толпы в них кидали гранаты, взрывные устройства, горящие шины и камни. В результате столкновений граждане Израиля не пострадали.

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