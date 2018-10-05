Изобретательность армянской элиты не перестает удивлять смелой масштабностью. Каждый раз, когда плодом ее феерического проявления становятся сюжеты из серии клоунада, невольно становишься свидетелем размытого разума. Разброс фантазии действительно не имеет аналогов, и, сталкиваясь с ним, невозможно не заметить погружение в пространство паранормальных, а если более точно, анормальных сочетаний.

Через несколько дней к Армении перейдет председательство в Международной организации Франкофонии (МОФ). Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян уверенно анонсировал большой и неотвратимый успех от участия своей страны в действе, полагая, что Армения приобретет головокружительные успехи, способные ввергнуть мир в содрогание.

Речь о саммите организации, в рядах которой более 80 стран-членов, и всех их объединяет французский язык. Как и любая международная структура, ставящая перед собой большие цели, МОФ тоже жаждет расширения за счет новых членов. И, по всей видимости, предстоящая встреча в Ереване откроет перед страной-хозяйкой перспективу вступления в структуру, тем более, на встрече будут обсуждаться важные проблемы и приняты не менее важные решения.

Почему вдруг Армения вознамерилась принять этот саммит и вообще, с какого боку она вынашивает планы слияния с МОФ, если по языковым особенностям она никак не соотносится с понятием франкофонства? Вроде армянский язык принадлежит к индоевропейской семье, да еще и выделяется в особую ветвь, тогда как французский входит в италийскую группу индоевропейских языков и генетически не соприкасается с армянским. Если и есть резон говорить о некоем родстве, то впору вспомнить о двадцатом колене.

О научно доказанном лингвистическом родстве речи нет и быть не может. Но зная, насколько вольно армянские ученые обращаются с наукой, как ее за уши притягивают к мифическим истинам, вполне можно согласиться, что армянский родственный к языку, на котором говорят нынешние потомки древних племен кельтов-галлов.

Как бы ни было, в Армению скоро прибудут представители многих стран и в их числе ожидаются более двадцати высокопоставленных представителей государств. Если вспомнить, что с момента принятия декларации о независимости Армении в 1991 году страна не удосужилась стать хозяйкой престижных международных саммитов и форумов, то предстоящее событие вполне может сойти за вожделенный дебют. Правда, Армения провела несколько пышных демонстративных церемоний по событиям 1915 года, и самой примечательной можно считать поминальную мистерию по случаю 100-летия так называемого геноцида. При всех стараниях с крикливой пиар кампанией мероприятие вылилось в серое зрелище, на которое прибыла пара-другая государственных лидеров

Теперь, похоже, Ереван настроился отыграться за многолетнее международное безмолвие, ибо гений новаторов нашел способ, чтобы примазаться к саммиту Франкофонии. В общем-то, Еревану и выбирать-то не из чего. Подвернулось сие событие, сами напросились, и вдруг получилось.

Генеральный секретарь МОФ Микаэль Жан, несколько дней уже находящаяся в Ереване, чрезмерно словоохотлива, и не жалеет эпитетов для ублажения хозяйки мероприятия. Ее внимания удостоились многочисленные таланты-армяне, проживающие во Франции, других франкоговорящих странах. Она не скрывает безмерного удовольствия от общения с креативной молодежью, говорящей на ее родном языке. Ну а прима темой неформальных общений остается бархатная революция, не всегда и не во всем отливающая радужными оттенками.

Видать, госпожа Жан сознательно не лезет в дебри, дабы не омрачить атмосферу праздника тревожными мотивами, что продолжают будоражить Армению.

Гостья выразила удовлетворение готовностью молодых армян брать на себя ответственность за будущее страны. Но и здесь никто не акцентирует внимание на непредсказуемом ее будущем, не говоря о том, что ей еще и перепало абсолютно не бархатное прошлое.

Атмосфера эйфории от приближающегося праздника требует не фиксировать внимание на негативе, которого в армянских реалиях хоть отбавляй. Стрелки переводятся на пояс позитива. Шутка ли, Еревану перепала редкая возможность соприкоснуться с величием международных процессов, и упустить шанс выколачивания профита не позволительно.

Однако выбор Армении, как места проведения встречи, не только вызывает много вопросов, но и настораживает. Дело даже не в том, что страна-локомотив в МОФ в лице Франции является сопредседателем Минской группы ОБСЕ и откровенно заигрывает со страной-оккупантом, отказывающимся следовать букве международного права. Столь помпезное создание флера свободы и высокой цивилизации вокруг образа страны, которая стоит за многочисленными военными преступлениями, совершенными в отношении азербайджанцев Ходжалы, Шушы, Агдама и других городов, не делает чести самой МОФ. Потакание стране-возмутителю спокойствия на Кавказе никак не укладывается в рамки здравой логики, не говоря о том, что Армения по определению не может считаться последовательницей высоких идеалов.

Этнические чистки в отношении азербайджанцев, курдов, езидов, евреев и других меньшинств привели положение к роковой черте, когда Армения стала единственной в мире моно населенной страной. Круто закрученный усилиями мракобесов маховик репрессий ломает уже судьбы самих армян, которым невмоготу на исторической родине.

Они бегут куда глаза глядят, и когда лидер МОФ госпожа Жан взахлеб расписывает «успехи» и «высокую культуру» армян, не лишне вопросить – разве может элита страны-агрессора с ее классическим биполярным расстройством восприниматься в качестве стабилизирующего фактора?!

Саммит МОФ в Ереване это чистой воды жульничество определенных кругов, которые, высказываясь за сохранение здравого миропорядка, за нерушимость границ государств, исподволь питают дурманящим ядом человеконенавистничества политические режимы неугомонных стран. Верно же говорят, что войны, репрессии, сепаратизм всегда были и остаются забавой сил, оружием которых являются фальшивые стандарты.

Тофик Аббасов, аналитик Minval.az

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