«Карабахская тема важна не только для Армении и Азербайджана, она очень важна для всего региона. Решение этой проблемы теоретически может иметь разные пути. Но мне кажется, реалистичен только один путь».

Об этом сказал в интервью грузинскому каналу Starvision президент Армении Армен Саркисян.

Речь, по его словам, идет о пути переговоров. Все остальные пути ведут к военным действиям, разрушениям, человеческим трагедиям.

По его словам, на Южном Кавказе сосредоточено слишком много вооружений. Карабахский конфликт легко может выйти из рамок противостояния Армении и Азербайджана.

От его разрастания потеряют все, в том числе, и Грузия и многие другие страны.

«Мы все должны приложить усилия, чтобы этот единственно правильный подход – переговоры, не только остался в силе, но и привел нас к реальному результату», — сказал Саркисян.

Minval.az