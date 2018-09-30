Бакинские комиссары заложили основу для национального противостояния армянского и азербайджанского народов, заявил в прямом эфире Вести.FM старший аналитик информационно-аналитического агентства «Вестник Кавказа» Андрей Петров, рассказывая о том, за что изначально были арестованы 1 августа 1918 года Диктатурой Центрокаспия руководители Бакинской коммуны, ставшие в последствии частью мифа о «26 бакинских комиссарах».

«Комиссары Бакинского совнаркома были взяты под арест по обвинению в организации мартовских событий 1918 года, в ходе которых только в Баку погибли более 35 тысяч азербайджанцев-мусульман», — прежде всего сообщил Андрей Петров.

«В октябре 1917 года председатель Бакинского совета Степан Шаумян – лидер кавказских большевиков и, по сути, главный бакинский комиссар – получил от Ленина задание взять под контроль бакинские нефтяные месторождения. Для этого ему требовалось подавить деятельность демократической партии «Мусават», которая на тот момент доминировала в Азербайджане и пользовалась поддержкой местного населения. Большевиков, в свою очередь, не поддерживали в те времена ни в Баку, ни в целом на Кавказе», — обратил внимание он.

«Шаумян выбирает путь революционного террора и идет на союз с армянской партией «Дашнакцутюн», а та привлекает к борьбе против мусаватистов армянских солдат, вернувшихся домой с турецкого фронта Первой мировой войны. Столкновения на улицах очень скоро перерастают в погромы азербайджанцев, которые оказываются беззащитны перед тактикой использования солдат против «Мусавата»: бывшие фронтовики имеют на руках армейское оружие, а у бакинцев-мусульман оружия почти нет, так как в Российской Империи их не брали в армию рядовыми, служили только офицеры из знати», — поведал старший аналитик «Вестник Кавказа».

«Отсюда столько погибших. Шаумян, кстати, не отрицал произошедшего и в письме Ленину незадолго до ареста признал, что для взятия власти в Баку ему пришлось пойти на союз с дашнаками, что привело к значительным жертвам среди бакинцев. Эти факты добавляют новое измерение истории 26 бакинских комиссаров, чьи лидеры, по сути, заложили основу для национального противостояния между жившими в мире и дружбе армянским и азербайджанским народами», — заключил Андрей Петров.

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