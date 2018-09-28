Президент Белоруссии Александр Лукашенко обсудил с российским лидером Владимиром Путиным действия НАТО у белорусских границ.
Подробностей беседы он не уточнил, передает РИА Новости.
Лукашенко назвал вопрос безопасности центральным вопросом саммита стран СНГ, состоявшегося в Таджикистане. Он отметил, что все президенты говорят об этом.
Белорусский лидер обратил внимание, что на саммите обсуждались и прочие факторы, довлеющие в сфере безопасности, в том числе военные. В частности поднимались проблемы востока Украины, Приднестровья, Нагорного Карабаха.
«Нам бы как-то сорганизоваться и разрубить эти гордиевы узлы. И многие другие», – резюмировал Лукашенко.