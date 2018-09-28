Президент Белоруссии Александр Лукашенко обсудил с российским лидером Владимиром Путиным действия НАТО у белорусских границ.

Подробностей беседы он не уточнил, передает РИА Новости.

Лукашенко назвал вопрос безопасности центральным вопросом саммита стран СНГ, состоявшегося в Таджикистане. Он отметил, что все президенты говорят об этом.

Белорусский лидер обратил внимание, что на саммите обсуждались и прочие факторы, довлеющие в сфере безопасности, в том числе военные. В частности поднимались проблемы востока Украины, Приднестровья, Нагорного Карабаха.

«Нам бы как-то сорганизоваться и разрубить эти гордиевы узлы. И многие другие», – резюмировал Лукашенко.

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