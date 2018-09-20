Председатель комитета по общественным объединениям и религиозным структурам Милли Меджлиса Азербайджана, заместитель исполнительного секретаря правящей партии «Ени Азербайджан» Сиявуш Новрузов прокомментировал абсурдные высказывания премьер-министра Армении Никола Пашинна относительно призыва сына Ильхама Алиева в армию.

«Первая реакция на это событие пришла от премьер-министра захватнической Армении Пашиняна и эмигрировавших за границу, называющих себя азербайджанцами «кузенов Пашиняна». Они сразу же начали лживую, клеветническую и очерняющую кампанию, ставящую под сомнение то сам этот призыв, то место дислокации.

Не имея представления о военном деле, тандем Пашинян – «кузены Пашиняна» не понимает, что место дислокации у постоянно служащих в воинской части спецназа носит условный характер. В особенности когда они всегда должны быть готовы к бою в стране, живущей в условиях войны, оперативно внедряться в самые горячие точки вооруженного конфликта. В современном мире религиозно-этнический терроризм совершает массовые кровопролития на всех континентах, держа под страхом общество. И чтобы пресечь их преступные деяния, первая оперативная реакция следует со стороны сил специального назначения. С этой точки зрения воинская часть, в которой служит рядовой Гейдар Алиев, одно из соединений с самым большим риском, и он попал в эту воинскую часть благодаря своим личным физическим качествам, высокому уровню морально-психологической подготовки», — приводит его слова Тренд.

По мнению С.Новрузова, Пашинян хочет устроить дешевое шоу, представляя армянской общественности героем отдыхающего в пятизвездочных отелях Еревана сына, которого он [Пашинян] представляет как якобы проходящего службу в оккупированном Джебраильском районе Азербайджана.

«А дезертиры, сбежавшие из страны, справив себе армянские документы или документы как пострадавшие оппозиционеры и другие поддельные документы, то есть, «кузены Пашиняна», отправленные на свалку истории, хотят, чтобы их дурные деяния позабылись под эту шумиху», — отметил парламентарий.

Minval.az