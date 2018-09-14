Современный уровень отношений Российской Федерации и Азербайджанской Республики необычайно высок. Об этом в беседе с корреспондентом «Вестника Кавказа» сегодня заявил глава Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

«Сотрудничество между Россией и Азербайджаном беспрецедентно сегодня по масштабу. Главы государств встречаются очень часто. Мы проводим совместные мероприятия – ежегодные межрегиональные форумы и Бакинский гуманитарный форум, три года назад Россия была широко представлена на I Европейских играх в Баку. Сегодня Баку – столица всего региона, в нем проходят многие знаковые и интереснейшие события и в политической, и в культурной, и в гуманитарной плоскости», — прежде всего отметил Леонид Слуцкий.

«Что касается двусторонней повестки дня, то из нее ушли какие-либо разногласия и недопонимания. Самые непростые вопросы, такие как досье по нагорно-карабахскому урегулированию, свободно обсуждаются главами государств, а значит, эта кровоточащая проблема, которую мы не должны оставлять своим внукам, получит в ближайшее время пошаговое разрешение, хотелось бы в это верить», — подчеркнул глава Комитета Госдумы по международным делам.

«С удовольствием скажу, что в рамках как никогда частых встреч глав государств президент Владимир Владимирович Путин прибудет в Баку ко времени проведения российско-азербайджанского межрегионального форума. Кстати, масштабнейшие двусторонние форумы по экономике, культуре и гуманитарным вопросам проводятся не только в Баку, но и в России, мы регулярно принимаем представительные делегации из Азербайджана», — обратил внимание политик.

Также он поздравил азербайджанских коллег со столетием национального парламента. «Пользуясь случаем, хочу поздравить своего друга Октая Сабировича Асадова и всех депутатов Милли Меджлиса с приближающимся столетием парламента Азербайджанской Республики и пожелать азербайджанским депутатам и всему трудолюбивому народу Азербайджана здоровья, удачи и любви», — пожелал Леонид Слуцкий.

Minval.az