Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил о причастности Соединенных Штатов в организации революции 1917 года.

По утверждению политика, один из наиболее активных идеологов и участников Октябрьской революции Лев Троцкий был американским агентом. Он внес свой вклад в развал государства и армии, который не позволил России войти в число победителей по итогам Первой мировой войны, пишет Жириновский в Facebook.

По словам Жириновского, Россия должна была получить Константинополь и контролировать Босфор и Дарданеллы. Тем не менее, выигрыш от мировой войны получили США и союзная Англия.

Лидер ЛДПР также утверждает, что Штаты специально сталкивали усиливающиеся Советский Союз и Германию. С этой целью американцы «подсунули» немцам идеологию нацизма. В ходе Второй мировой войны СССР перенес страшное испытание, Германия оказалась уничтожена, а США в очередной раз «разбогатели и усилились», пишет Жириновский.

Minval.az