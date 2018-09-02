Прошедшая накануне встреча президентов России и Азербайджана — важнейший этап развития отношений между нашими странами. Очевидно, что личные теплые отношения между двумя лидерами государств дают мощнейший импульс этим процессам.

Об этом в интервью АЗЕРТАДЖ сказал руководитель межпарламентской группы дружбы Россия-Азербайджан, депутат Государственной думы РФ Дмитрий Савельев, комментируя прошедшую 1 сентября в Сочи встречу президентов России и Азербайджана Владимира Путина и Ильхама Алиева.

Он отметил, что рост товарооборота между нашими странами демонстрирует немалый потенциал развития экономических взаимоотношений. Принятая недавно Конвенция по Каспию открыла новые возможности для создания совместных предприятий, запуска совместных проектов. «Очень важна и политическая составляющая — когда в сложнейших внешнеполитических условиях знаешь, что братский народ всегда подставит плечо в критической ситуации, противостоять внешнему давлению со стороны коллективного Запада становится намного проще. Прочные отношения между Россией и Азербайджаном являются основой безопасности во всем регионе, поэтому переоценить важность совершения следующего шага в их развитии попросту невозможно», — подчеркнул российский депутат.

Minval.az