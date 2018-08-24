Неприкаянность — неадекватное эмоциональное состояние, и во многих случаях есть следствие неудач. Если же невзгоды становятся постоянными, то невозможно избежать кризиса, и в этом случае вихрем закручивается поиск виноватых.

Классический пример незавидного недовольства представляет армянская политическая верхушка. Будучи в положении изгоя и путаясь с ориентирами, Ереван под ударами обид и гнева. Все его претензии к союзникам из ОДКБ. Он непрестанно обвиняет их в том, что они вооружают Азербайджан.

Озвучивающие едкие претензии армянские политики, эксперты, журналисты не отдают себе отчета в том, какова их собственная роль в сложившейся обстановке. Люди разумные при таких поворотах обращают внимание на собственные действия, чтобы исключить субъективность и не настроить против себя партнеров.

Парадокс в том, что Ереван, состоя в ОДКБ со дня его создания, съехал с катушек ввиду собственных пороков. Они подогреты хищническим аппетитом. Но носитель опасного синдрома далек от самокритики, и в этом его беда. Однако это не мешает членам ОДКБ, которым от Еревана перепало немало головной боли, смотреть в глаза правды, напоминать истеричному партнеру, что он не на базаре.

Армения расценивает поставки вооружений из Беларуси, России и других стран ОДКБ Азербайджану неприемлемыми и юридически ошибочными, будто они противоречат логике союзничества. Наравне с этим пытается внушить этим же странам, будто налаженные ими военно-технические связи с Баку предоставляют Азербайджану карт-бланша на развязывание войны. Может ли в фальшивое миролюбие стать проходным в авантюрной игре?

Фактически Ереван пытается инициировать политический торг, чтобы по дороже реализовать свое место и значимость, и этим повлиять на умонастроения ключевых государств военно-политического союза. Авторы дешевого проекта не совсем ясно представляют себе такое понятие, как геополитический вес. Оно есть производное искусства возможного.

Незавидное положение Армении, прежде всего, обнажает ее обвалившееся дипломатическое реноме. Оно оставляет желать лучшего. Ни одна страна с внятной внешней политикой не желает выстраивать отношения с проблемным государством, и понятно почему. Страна, лишающая себя субъектности и делающая ставку на позорное иждивенчество, невольно уходит в задворки большого действа. Там ей и место.

Не удивительно, что Армения с ее неповоротливой экономикой, лишенной гибкости и маневренности, превратилась в воплощение неподвижности. Азербайджан на этом фоне успешно маневрирует, и свидетельством тому офсайд бесноватого армянского соседа. Ждать от связей с ним каких-либо преференций, инновационных подходов в сотрудничестве бесполезно.

Став олицетворением проблемного позиционирования в одном из ключевых регионов Евразии, Армения обросла незавидной репутацией тормоза, которая отпугивает и настораживает.

В большой политике всему голова тонкая дипломатия. Она являет собой надежный инструмент, с помощью которого преодолеваются проблемы, отрабатываются механизмы разрешения нелегких дилемм. Способность же диверсифицировать риски, отталкивать от себя партнеров безрассудностью, отрешенностью можно пожелать врагу. И когда армянские представители, устраивая примитивный разбор полетов в пространстве ОДКБ, на других международных площадках, утверждают, мол, Минск, Астана потому и стоят на антиармянских позициях, ибо сблизились с Баку, это вызывает смех и недоумение. Приемлемо ли в политике вымаливать доверие других, если ты по уши в несостоятельности?! Это же абсурд.

Но, похоже, Ереван задался целью испить собственно приготовленную чашу с мутной безвкусицей до конца. Он нарыл азербайджанский след и в том, будто Минск и Астана длительное время блокировали назначение Юрия Хачатурова на пост генсека ОДКБ, хотя известно, что Азербайджан к этому отношения не имел. Но не в этом суть. Беспокойство Беларуси и Казахстана, как выяснилось, не были лишены оснований. Армения, как системно больной субъект, во всем творил чудеса и тут сама себе напортила.

Как бы в Ереване ни пытались всучить партнерам виртуальный прок от революции «достоинства и демократии», всем доподлинно ясно, что лузер не способен на что-либо полезное. История с преследованием коррупционеров и преступников, которая еще неизвестно чем завершится, обернулась международным казусом. Так бывает всегда, когда в процесс вступает не созидатель, а разрушитель, и причем тут Азербайджан?!

Контракты на приобретение современных видов вооружений, которые Азербайджан приобретает у испытанных партнеров, раскрывают, прежде всего, успешность азербайджанской дипломатии. Помимо коммерческой составляющей, в них есть подтекст геополитического доверия, без которого выстраивание межгосударственных отношений немыслимо. В этом контексте же обращает на себя внимание вопрос безопасности, который не может рассматриваться вне контекста такого рода соглашений.

Баку за годы взаимодействия с партнерами не позволял себе то, чем не раз грешил Ереван. Странные, ничем необоснованные демарши последнего против Астаны, Минска, других стран не остались незамеченными со стороны сообщества. В реализации внешнеполитической стратегии каждый ставит во главу угла соблюдение принципа постоянства и целесообразности, поскольку выстраиваемые векторы предусматривают многоцелевую выгоду. Они выводятся после тщательного анализа не на краткосрочную перспективу. А одной из важных целей становится обеспечение надежного тыла в реализации национальных и наднациональных целей. Если бы было не так, в системе международных отношений царила бы безнадежная чехарда.

В принципе фрагментарно она присутствует в системе координат, к которой привязана Армения, страна, движимая геополитическим кретинизмом. Ей бы на себя посмотреть и перестроиться, прежде чем выставлять взятый с потолка счет состоявшимся государствам. Впрочем, может и не стоит об этом говорить, коль армяне ученые. С чего их учить-то?!

Тофик Аббасов

Minval.az