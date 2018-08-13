Дипмиссия России в Непале на странице в Facebook сообщила, что на 66-м году жизни скончался чрезвычайный и полномочный посол России в этой стране Андрей Будник.

Причина смерти дипломата не уточняется.

В 1975 году он окончил Московский государственный институт международных отношений Министерства иностранных дел СССР и через несколько лет начал работать в системе МИД.

С 2004 по 2008 год он был заместителем директора Второго департамента Азии МИД, с 2008 по 2013 год — послом России в Пакистане.

В сентябре 2015 года Будника назначили послом в Непале. С июня этого года имел ранг чрезвычайного и полномочного посла.

Minval.az