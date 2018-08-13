В Баку уверены в благоприятных перспективах экономики Турции, отмечается в заявлении пресс-секретаря МИД Азербайджана Хикмета Гаджиева.

«Азербайджан и Турция являются стратегическими партнерами. Азербайджан придает особое значение экономическим отношениям с Турцией, посредством глобальных энергетических и транспортных проектов вносит вклад в развитие этих отношений», — отмечается в сообщении МИД.

По его словам, Азербайджан активно участвует в развитии экономики Турции, осуществляя инвестиции в эту страну.

«Азербайджан уверен в несокрушимости экономики Турции», — подчеркнул он.

Х.Гаджиев отметил, что Азербайджан, как всегда, продолжит оказывать Турции необходимую поддержку во всех сферах.

Minval.az