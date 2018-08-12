Азербайджан вносит весомый вклад в укрепление региональной стабильности и безопасности. Об этом, в частности, сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая в воскресенье на V Саммите глав государств прикаспийских стран в казахстанском городе Актау.

«Большой угрозой региональной безопасности является оккупационная политика, проводимая Арменией против Азербайджана. В результате агрессии Армении оккупировано около 20 процентов международно признанной территории Азербайджана, более одного миллиона наших соотечественников оказались в положении беженцев и вынужденных переселенцев. Армения провела этническую чистку против нашего народа. Многие ведущие международные организации приняли решения и резолюции в связи с армяно-азербайджанским нагорно-карабахским конфликтом. Эти документы требуют решения конфликта в рамках территориальной целостности Азербайджана. Более 20-ти лет назад Совет Безопасности ООН принял 4 резолюции в связи с конфликтом, в которых содержится требование о немедленном и безоговорочном выводе армянских вооруженных сил с оккупированных земель. Эти резолюции не потеряли свою силу. Однако Армения не выполняет их, грубо нарушает нормы и принципы международного права. Армения пытается проводить политику незаконного заселения на оккупированных территориях», — сказал президент Азербайджана.

Глава государства подчеркнул, что на оккупированных территориях Армения разрушила многочисленные исторические, архитектурные, религиозные памятники азербайджанского народа.

«Нагорный Карабах и расположенные вокруг него 7 других оккупированных районов являются исторической исконной азербайджанской землей, и армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт должен найти свое решение в рамках территориальной целостности Азербайджана, признанной всеми странами мира»,- сказал президент Ильхам Алиев.

Minval.az