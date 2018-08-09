«Ситуация в Закавказье в целом очень сложная и в Карабахе в ближайшее время может произойти вооруженный конфликт».

Как сообщает RTVI, об этом заявил военный эксперт Павел Фельгенгауэр. «Этот конфликт неизбежно затронет и Грузию. Это страна, через которую Россия может по сухопутью связываться с Арменией», – сказал он.

Эксперт заметил, что у РФ сейчас очень большие трудности с новым армянским руководством, поэтому Медведев прямо и сказал, что дальнейшее движение Грузии, он имел в виду, возможно, также и Армении, в сторону НАТО, Америки и Запада приведет к страшной войне во всем регионе.

По его словам, Грузия в Закавказье — это ключевая страна. «Она связывает все три, она — выход на запад. Единственный выход на запад и для Армении, и для Азербайджана», – подчеркнул П.Фельгенгауэр.

Отметим, что некоторое время назад президент России Владимир Путин пригрозил НАТО катастрофическими последствиями в связи с будущим принятием в альянс Грузии.

В ответ на эти слова представители Грузии заявили, что понимают, что движутся в правильном направлении, и отметили, что Россия ничего уже не сможет сделать плохого для их страны, она итак лишила Грузию 20 процентов территории, фактически отобрав Абхазию и Южную Осетию.

А на днях очередные угрозы прозвучали из уст премьер-министра РФ Дмитрия Медведева.

В свою очередь Армения, будучи членом российского блока ОДКБ в настоящее время открыто заявляет о желании сотрудничества с НАТО.

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