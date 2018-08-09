Президент Российского союза туриндустрии Сергей Шпилько рассказал «Москва-Баку» что привлекает туристов из России в Азербайджане, объяснил, почему знакомство со страной нужно начинать с ее столицы, а продолжать путешествием по маленьким городам и раскрыл, что нужно делать, чтобы преуспеть в развитии туризма.

— Россияне заново «открывают» для себя своих соседей. Есть вполне успешные примеры: Грузия, Белоруссия и, конечно, Азербайджан. Он входит в число стран, интерес к которым у нас в России очень вырос. Пока это больше индивидуальные поездки. За последние десять лет Азербайджан сделал огромный рывок в туристской индустрии. Баку, Шеки и другие азербайджанские города на глазах преобразились. Туристов привлекают прекрасные гостиницы, знаменитая и очень популярная в России азербайджанская кухня.

Рост спроса на туристические поездки в Азербайджан — вопрос не столько времени, сколько цен на авиабилеты. Важно, насколько активно будет Азербайджан продвигаться с точки зрения рекламы, информации, популяризации различных мероприятий. Например, Турция уже второй раз проводит в России фестиваль, знакомящий россиян со страной.

Азербайджан — невероятно интересная с точки зрения туризма страна. Для развития этой сферы очень многое делает Министерство туризма республики, азербайджанский бизнес. Я думаю, что мы «обречены» на взаимный туристский успех.

Я бывал в Азербайджане, правда, довольно давно. Со слов коллег знаю, как изменился Баку, его не узнать. Я бы порекомендовал, в первую очередь, побывать в Баку и Шеки. Путешествуя по стране, люди чаще всего посещают ее столицу. Но ведь нужно побывать и в провинции, которая подчас больше раскрывает страну, чем ее главный город.

Minval.az