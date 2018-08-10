Криминальный авторитет Артем Саркисян (Артем Саратовский) — не ровня лидеру азербайджанского преступного сообщества Надиру Салифову, известному, как Лоту Гули.

Об этом в беседе со Sputnik Азербайджан заявил московский источник, приближенный к криминальным кругам, комментируя сообщение зарубежных СМИ о спецоперации, проведенной испанской полицией в Марбелье с задержанием трех криминальных авторитетов из «русской мафии». Собеседник Sputnik также внес ясность в некоторые другие вопросы.

В Европе обсуждается план устранения очередного главаря мафии, в то же время полиция европейских стран усилила охоту на криминальных авторитетов.

Согласно сообщению СМИ, «воры в законе» из клана авторитета Мераба Джангвеладзе (Мераб Сухумский): Артем Саркисян, Лаша Баратели (Чиа) и Ираклий Пипия (Ика Сухумский) собрались седьмого августа в ресторане в Марбелье обсудить устранение представителя конкурирующего клана, претендующего на общеевропейскую криминальную кассу (так называемый «европейский общак»). В этот момент они и были схвачены.

Известно, что в домах задержанных авторитетов найдены поддельные паспорта на имя граждан Украины и Польши, с которыми эти трое и въехали на территорию Испании.

По некоторым данным, в настоящее время азербайджанец «вор в законе» Надир Салифов (Лоту Гули) предпринимает усилия по овладению контролем над европейским общаком и намерен переехать жить в Испанию, из чего некоторые СМИ и сделали вывод, что на встрече упомянутая выше троица обсуждала именно физическое устранение Салифова.

Однако, как отметил информированный источник, Гули в ближайшее будущее не планирует переезд в Испанию. А что касается заговора Саркисяна против Салифова, то, по словам источника, Артем Саратовский не на том уровне, чтобы противостоять Гули. У них и интересы не пересекаются.

В то же время источник прокомментировал сообщение заместителя главы Национальной полиции Украины Вячеслава Аброськина.

Отметим, что Аброськин на своей странице в социальной сети Facebook заявил, что силовики уложили «мордой в землю» более 30 участников сходки криминальных авторитетов.

Согласно сообщению, в Кировоградской области состоялась встреча местных криминальных авторитетов, во время которой полиция провела спецоперацию по задержанию участников «сходки». Сообщалось, что поводом для данной встречи было назначение так называемого «смотрящего» по Светловодску и решение спорных вопросов. Руководил сходкой «вор в законе» по прозвищу «Хохол».

По словам же министра внутренних дел Арсена Авакова, в Украине действуют минимум 80 «воров в законе». В министерстве внутренних дел этой страны настаивают на принятии закона для противодействия криминальным авторитетам. В настоящее время законодательство Украины предусматривает только принудительную депортацию из страны таких лиц.

Однако, как сообщил московский источник Sputnik, информация глав национальной полиции Украины относительно численности «воров в законе» на территории страны не соответствует действительности. На самом деле криминальных авторитетов в Украине намного меньше трех десятков, заключил источник.

Minval.az