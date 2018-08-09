В британском графстве Дербишир пожарники стали очевидцами огненного торнадо, которое поднялось над горящей постройкой. Об этом передает Корреспондет.

Ролик со столбом огня, поднимающемся в небо, снял и опубликовал в Facebook один из работающих на месте. Пожарные приехали тушить фабрику по производству пластмассовых ящиков.

Ролик меньше, чем за два дня посмотрели 361 тысячи раз. Автор видео объяснил причину возникновения огненных торнадо. По его словам, они возникают, когда сверху холодный воздух смешивается с горячим, вызывая завихрение.

Температура такого огненного столба может достигать 1000 градусов.

Minval.az