Как уже сообщал Minval.az, суд в Ереване вынес приговор о мере пресечения в отношении генерального секретаря ОДКБ Юрия Хачатурова, которому после допроса Специальная следственная служба Армении предъявила обвинение по делу о событиях 1-2 марта 2008 года в Ереване. Хачатурову в качестве меры пресечения избран арест с возможностью внесения залога около 10 тыс долларов.

Генеральный секретарь ОДКБ , который во время событий 2008 года занимал должность заместителя главы Минобороны Армении, обвиняется в свержении конституционного строя в Армении в сговоре с другими лицами.

Российский военный эксперт, заместитель директора Института стран СНГ Владимир Евсеев считает, что предъявленное действующему генсеку обвинение является в корне неверным шагом, что и вызывало у России серьезные недопонимания.

«Это было бы внутренним делом Армении, если бы этот человек не занимал определенный статус. Если руководство Армении хотело бы на самом деле решить эту проблему, то перед тем, как возбуждать уголовное дело и предъявлять обвинение, наверное, обсудило бы этот вопрос с Российской Федерацией. А сейчас получается, что возбуждается уголовное дело против генерального секретаря ОДКБ, при этом в условиях, когда Казахстан, например, по проблеме Нагорного Карабаха поддерживает Азербайджан. В ОДКБ и так много проблем, а армянское руководство пытается создать для России дополнительные проблемы», — сказал в интервью РУСАРМИНФО Владимир Евсеев.

По его словам, российская сторона может пережить уход Хачатурова, но в любом случае для нее остается непонятной, как такого рода действия делаются без предварительного с ней согласования.

Владимир Евсеев считает, что армянская сторона возможно забывает, каких усилий стоило назначение на должность генерального секретаря ОДКБ представителя Армении, и сколько препятствий России пришлось преодолеть для этого назначения.

Minval.az