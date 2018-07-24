Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в рамках визита в Баку встретился с премьер-министром Азербайджана Новрузом Мамедовым.

В ходе встречи, прошедшей в здании правительства Азербайджана, Чавушоглу подчеркнул высокий уровень отношений между Турцией и Азербайджаном.

По словам министра, дружеские отношения между президентами Турции и Азербайджана Реджепом Тайипом Эрдоганом и Ильхамом Алиевым были вновь продемонстрированы на недавнем саммите НАТО в Брюсселе.

Глава турецкой дипломатии выразил уверенность в том, что под руководством президентов Эрдогана и Алиева связи между братскими странами будут развиваться по нарастающей.

Чавушоглу сказал, что Новруз Мамедов в свое время внес ощутимый вклад в продвижение интересов Анкары на уровне Еврокомиссии.

Глава внешнеполитического ведомства также выразил удовлетворение тем фактом, что является первым официальным лицом Турции, который провел встречу с Мамедовым после его назначения на должность премьер-министра Азербайджана.

В свою очередь Новруз Мамедов заявил, что братские отношения Азербайджана и Турции имеют важное значение для стабильности, безопасности и развития региона.

Премьер-министр подчеркнул, что отношения между двумя странами находятся на самом высоком уровне. Между Азербайджаном и Турцией существуют очень крепкие и тесные связи, добавил Мамедов.

Говоря о совместных проектах, реализуемых Азербайджаном и Турцией, премьер отметил, что реализации проектов Баку-Тбилиси-Джейхан, Баку-Тбилиси-Эрзурум, Баку-Тбилиси-Карс, Трансанатолийского трубопровода является олицетворением нерушимых братских отношений между странами. По его словам, эти проекты внесут вклад в повышение благополучия не только Азербайджана и Турции, но и региона в целом, способствуют усилению международного сотрудничества.

Мамедов подчеркнул, что обе страны успешно сотрудничают во всех международных организациях. Турция, продолжил он, всегда рядом с Азербайджаном и оказывает большую поддержку в вопросе решения армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта.

Minval.az